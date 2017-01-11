Джонсон вышел в четвертьфинал в Окленде и может сыграть с Иснером

Американец(7) вышел в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга он обыграл теннисиста из Тайваня Лу Яньсюня — 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 28 минут, за которые Джонсон подал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал единственный брейк-пойнт, не предоставив ни одного подобного шанса сопернику. Следующим соперником Джонсона будет либо его соотечественник(2), либо теннисист из Туниса Малек Жазири.Также в четвертьфинал пробился португалец Жоау Соуза. Во втором раунде он одолел британца Брайдана Кляйна (Q) — 6:3, 6:4. Эта встреча длилась 1 час 13 минут. За выход в полуфинал Соуза сразится с голландцем Робином Хасе.