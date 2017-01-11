Карреньо-Буста вышел в 1/4 финала в Сиднее, где может сыграть с Кузнецовым

Испанец Пабло Карреньо-Буста (4) добыл волевую победу над немцем Мишей Зверевым во втором круге турнира в Сиднее. Поединок закончился со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу четвёртого сеяного.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Зверев подал навылет 8 раз, допустил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 6.
Следующим соперником Пабло станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, WC) — Андрей Кузнецов (Россия).