Стрыцова обыграла Возняцки и вышла в полуфинал в Сиднее

Чешкавышла в полуфинал турнира в Сиднее. В четвертьфинальном поединке она добыла тяжёлую победу над датчанкой(10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.Поединок продолжался 3 часа 20 минут. На счету Стрыцовой 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12. Возняцки подала навылет 1 раз, совершила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейковых шансов из 15.За место в финале Стрыцова сыграет с победительницей пары Дуань Инъин (Китай, Q) — Агнешка Радваньска (Польша, 2).