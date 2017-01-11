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Стрыцова обыграла Возняцки и вышла в полуфинал в Сиднее

11 января 2017, среда. 07:55. Теннис
Чешка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Сиднее. В четвертьфинальном поединке она добыла тяжёлую победу над датчанкой Каролиной Возняцки (10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Поединок продолжался 3 часа 20 минут. На счету Стрыцовой 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12. Возняцки подала навылет 1 раз, совершила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейковых шансов из 15.

За место в финале Стрыцова сыграет с победительницей пары Дуань Инъин (Китай, Q) — Агнешка Радваньска (Польша, 2).
Сидней 2017 . 1/4 финала
11 января 2017 года, среда. 04:15 МСК
Каролина
Возняцки
Барбора
Стрыцова
5:7 7:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Агнешка Радваньска Барбора Стрыцова Каролина Возняцки
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