Бертенс: в начале матча Воскобоева помогла мне своими ошибками

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Хобарте над Галиной Воскобоевой из Казахстана со счётом 6:1, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — бельгийку Элисе Мертенс.
«В начале сезона все матчи даются нелегко, поэтому я рада, что смогла одержать уже две победы здесь. Надеюсь, смогу пройти ещё дальше.
Это была неплохая игра. В начале соперница помогла мне своими ошибками, но во втором сете она заиграла гораздо лучше. Мне пришлось побороться за победу. К тому же условия были непростыми из-за ветра. Я рада, что пробилась дальше.
Сейчас мне нужна игровая практика, моему организму требуются матчи, чтобы становиться сильнее. Все видели, что случилось в Париже в прошлом году. Я выиграла турнир за неделю до „Ролан Гаррос“, а потом дошла до полуфинала.
Я хорошо знаю Мертенс. Она прекрасная молодая теннисистка, отлично проведшая прошлый год. Мне нужно будет играть агрессивнее по сравнению с сегодняшней встречей. Надеюсь, смогу победить», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.