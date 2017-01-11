Петрова: никогда не буду далеко от корта — там моё сердце

Известная российская теннисисткав письме к своим болельщикам прокомментировала решение о завершении профессиональной карьеры.«Я больше не буду действующим игроком, но никогда не уйду далеко от корта — там моё сердце. Я играла в теннис на протяжении многих лет, у меня была долгая и очень хорошая карьера. Но, как и у большинства из нас, у меня были травмы. Теперь для меня важно перевернуть эту страницу в моей книге.Теперь у меня больше времени, чтобы проводить его с родными и посвятить личной жизни. В моих планах открыть школу тенниса и заняться спортивным менеджментом. Я хотела бы остаться в теннисе, он учит ответственности и самостоятельности с юных лет. Учит быть сильным и стоять на своём. Теннис – огромная часть моей жизни с тех пор, как я себя помню. Теннис дал мне так много. Он дал мне карьеру, сформировал меня как личность, дал возможность путешествовать по миру, заводить друзей на международном уровне и узнавать о многих культурах. Мои возможности стали безграничны", — приводит письмо Петровой официальный сайт WTA.