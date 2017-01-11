Называть Маррея сэром намерены комментаторы, но не партнёры

Комментаторы австралийского Channel Seven намерены во время трансляций Australian Open называть первую ракетку мира британского теннисистасэром.«Энди — первая ракетка мира, обладатель трёх титулов «Большого шлема», победитель двух Уимблдонов. Он не только теннисная аристократия, но теперь ещё и рыцарь, так что мы будем оказывать ему уважение, которого он заслуживает, называя его сэр Энди Маррей», – цитирует шефа спортивной редакции Channel SevenThe Age.Однако брат Эндии партнёр по сборной Великобританиине собираются называть лучшего теннисиста мира на данный момент его новым титулом.«Я не буду называть его сэром. И честно говоря, я вообще не думаю, что он хочет, чтобы его так называли. Это не тот парень. Без сомнения, он заслужил такое признание. Он лучший британский спортсмен в истории. Он № 1 в мире сейчас. Получить рыцарское звание в 29 лет – это невероятно, и он это заслужил своей тяжёлой работой», — говорит Эдмунд.