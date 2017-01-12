Каменская завершила выступление в квалификации Australian Open

Российская теннисисткане сумела выйти во второй круг квалификации Australian Open, проиграв американке Дженнифер Брэди со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.Виктория реализовала за матч 3 из 5 брейк-пойнтов и уступила в 7 геймах на собственной подаче. На её счету 4 ошибки на подаче при отсутствии эйсов. Брэди также допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 подачу навылет.Cледующей соперницей американки будет Барбора Штефкова из Чехии, которая ранее оказалась сильнее француженки Ализе Лим.