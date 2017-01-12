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Джонсон и Багдатис вышли в полуфинал турнира в Окленде

12 января 2017, четверг. 09:05. Теннис
Американец Стив Джонсон (7) вышел в полуфинал турнира в Окленде, одолев своего соотечественника Джона Иснера (2) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 14 минут. Стив 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету Джона 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Джонсон поспорит с победителем матча Жереми Шарди (Франция) — Джек Сок (США, 4).

Окленд. Мужчины. Четвертьфинал

Маркос Багдатис (Кипр, 8) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:2, 6:4.
Окленд 2017 . 1/4 финала
12 января 2017 года, четверг. 04:00 МСК
Стив
Джонсон
Джон
Иснер
6:3 5:7 7:6

Окленд 2017 . 1/4 финала
12 января 2017 года, четверг. 06:30 МСК
Иржи
Веселы
Маркос
Багдатис
2:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джон Иснер Иржи Веселы Маркос Багдатис Стив Джонсон
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12 января 2017, четверг
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