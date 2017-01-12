Цуренко и Фетт пробились в полуфинал турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:4. 6:3. 27-летняя уроженка Владимирца дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Шелби 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка
За выход в финал Цуренко поспорит с победительницей матча Риса Одзаки (Япония, Q) — Моника Никулеску (Румыния, 3).
Хобарт. Женщины. Четвертьфинал
Яна Фетт (Хорватия, Q) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, LL) — 6:1, 6:4.