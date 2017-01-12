Мертенс: не ожидала, что смогу победить, но в теннисе возможно всё

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы над голландкой Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Хобарте со счётом 6:2, 7:5.
«Я не ожидала, что смогу победить, но в теннисе возможно всё. Это был мой день. Я провела матч на хорошем уровне. В концовке я немного нервничала, ведь мне противостояла Кики, но рада, что смогла выиграть. Я осталась довольна уровнем своей игры. Думаю, я действовала отлично. Надеюсь, смогу сохранить такой заряд на следующие турниры.
Я рада, что решила сыграть в Хобарте, и отдаю все силы на корте. Кики — прекрасная теннисистка, это был тяжёлый матч», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.