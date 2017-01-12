Кузнецова, Веснина, Касаткина, Павлюченкова, Макарова попали в посев на AO

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали списки сеяных в мужском и женском одиночном разрядах на турнир, который пройдёт с 16 по 29 января. Первым сеяным у мужчин будет британец Энди Маррей, у женщин — немка Анжелика Кербер. В посев попали пять россиянок: Светлана Кузнецова (8), Елена Веснина (14), Дарья Касаткина (23), Анастасия Павлюченкова (24) и Екатерина Макарова (30).
Australian Open. Список сеяных. Мужчины
1. Энди Маррей (Великобритания).
2. Новак Джокович (Сербия).
3. Милош Раонич (Канада).
4. Станислас Вавринка (Швейцария).
5. Кей Нисикори (Япония).
6. Гаэль Монфис (Франция).
7. Марин Чилич (Хорватия).
8. Доминик Тим (Австрия).
9. Рафаэль Надаль (Испания).
10. Томаш Бердых (Чехия).
Женщины
1. Анжелика Кербер (Германия).
2. Серена Уильямс (США).
3. Агнешка Радваньска (Польша).
4. Симона Халеп (Румыния).
5. Каролина Плишкова (Чехия).
6. Доминика Цибулкова (Словакия).
7. Гарбинье Мугуруса (Испания).
8. Светлана Кузнецова (Россия).
9. Йоханна Конта (Великобритания).
10. Карла Суарес-Наварро (Испания).
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14. Елена Веснина (Россия).
23. Дарья Касаткина (Россия).
24. Анастасия Павлюченкова (Россия).
30. Екатерина Макарова (Россия).