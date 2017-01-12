Федерер: если пойму, что не могу выигрывать большие турниры, задумаюсь об уходе

Швейцарец, который проведёт первые официальные матчи после Уимблдона-2016 на кортах Australian Open, стартующего 16 января, признался, что если не будет конкурентоспособен на высшем уровне, то задумается об уходе из спорта.«Моей целью по-прежнему являются победы над лучшими теннисистами мира и завоевание титулов на крупнейших турнирах. Если я пойму, что уже не могу добиваться этого, то передо мной всерьёз встанет вопрос о завершении карьеры. Но сейчас я чувствую, что близок к топ-уровню, получаю удовольствие на корте и хорошо играю, так что не собираюсь сдаваться.Всегда можно чему-то учиться, пробовать новое. В любом проигранном матче понимаешь, что мог сделать что-то иначе. Но бывает, что соперник просто слишком хорош и переигрывает тебя. Так или иначе важно сохранять позитивный настрой», — сказал Федерер в интервью Credit Suisse.