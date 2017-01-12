Эванс: и для меня, и для Кузнецова полуфинал в Сиднее будет важнейшим матчем

Британец Даниэль Эванс поделился впечатлениями от победы над австрийцем Домиником Тимом со счётом 3:6, 6:4, 6:1 в четвертьфинале турнира в Сиднее, а также рассказал об ожиданиях от встречи с россиянином Андреем Кузнецовым.
«Думаю, это лучшая победа в моей карьере. Я выкладывался изо всех сил и старался действовать на максимуме. В первом сете я играл слишком коротко, а затем стал играть агрессивнее и чаще выходить вперёд. Выходя на корт, я верил, что смогу победить, но в первом сете он играл гораздо лучше. Я не стал паниковать, а старался изменить ситуацию. К счастью, мне это удалось.
Что касается матча с Кузнецовым, то это будет важнейший поединок для нас обоих. В прошлый раз я ему проиграл. Думаю, мы оба обрадовались, если бы нам сказали, что мы дойдём до полуфинала. Но теперь мы оба хотим большего», — приводит слова Эванса официальный сайт турнира.