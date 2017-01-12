Федерер заработал больше всех спортсменов в 2016 году

Швейцарецзаработал больше любого другого спортсмена в 2016 году, несмотря на пропуск половины сезона. Такой вывод содержится в исследовании London School of Marketing, результаты которого приводит Guardian.Основной доход Роджеру принесли спонсорские соглашения и съёмки в рекламах — на этом он заработал $ 61 млн. При этом на корте Федерер заработал только $ 1,53 млн.Второе место с $ 54 млн занял знаменитый нападающий «Кливленда», американский баскетболист. На третьей строчке расположился американский гольфист, заработавший $ 50 млн.на седьмом месте по заработкам среди всех спортсменов в 2016-м.занял 10-ю строчку,— 15-ю. На 17-м и 18-м местах расположились, которая была дисквалифицирована из-за мельдония на протяжении большей части сезона.