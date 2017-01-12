Мойя: Надалю нужно стараться сделать форхенд более атакующим

Тренирующийрассказал, что пытается сделать форхенд своего соотечественника более атакующим.«Сложно изменить его удар слева, потому что он привыкал к нему на протяжении всей жизни. Впрочем, главное — не изменения, а эволюция, старания. Чем больше он будет стараться на практике, где нет давления, тем больше вероятность, что всё будет получаться во время матчей.Рафа всегда недоволен собой, когда делает много ошибок — даже на тренировке. Он очень требователен к себе, и ему нужно немного пересмотреть этот момент. Главное — не то, был небольшой аут или нет, главное — насколько он старался. При любых изменениях ошибки поначалу неизбежны. Требуется время, чтобы привыкнуть бить по-новому», — сказал Мойя в интервью El Espanol.