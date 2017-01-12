Троицки: я всегда рано приезжаю в Австралию, что даёт мне преимущество

Сербпрокомментировал возможность стать первым теннисистом в Открытой эре, который трижды подряд выиграет турнир в Сиднее.«Если это случится, то будет просто здорово, но пока я об этом не думаю. Конечно, это мой самый успешный турнир. Помимо двух титулов, я был здесь в финале в 2011 году. Не знаю, благодаря чему я так хорошо играю тут. В Сиднее отличный корт, хороший стадионный комплекс, замечательные фанаты и город. Кроме того, я всегда рано приезжаю в Австралию и готовлюсь здесь со своим тренером, так что акклиматизируюсь лучше, чем многие другие. Не все успевают приспособиться к жаре и смене часовых поясов, что тоже даёт мне преимущество», — цитирует Троицки официальный сайт Сиднея.