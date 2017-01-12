Дауни покинет пост главы Всеанглийского лаун-теннисного клуба

покинет пост главы Всеанглийского лаун-теннисного клуба (LTA) и после Уимблдона отправится в Канаду, где возглавит аналогичную организацию Tennis Canada, сообщает Inside the Games.«Для меня была честь руководить Всеанглийским лаун-теннисным клубом последние три года. Всё это время мы старались развивать теннис. Но возможность вернуться в Tennis Canada совпала с моим собственным желанием вернуться домой.Дауни присоединился к Всеанглийскому лаун-теннисному клубу в январе 2014 году, после того как девять лет руководил Tennis Canada», — прокомментировал своё решение Дауни.