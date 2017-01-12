Лэйвер: Федерер может провести ещё три отличных года

Двукратный обладатель «Большого шлема» австралиецвыразил надежду, что 17-кратный победитель турниров серии Grand Slam швейцарецсможет добиться успеха после возвращения на корт.«Роджеру повезло, что у него практически не было травм. Думаю, он может провести ещё три отличных года, если будет здоров. В наше время многие играли до такого возраста, но сейчас это редкость из-за возросших требований к физической форме. Надеюсь, он будет выступать успешно. Он один из самых популярных спортсменов в истории. Люди любят его», — приводит слова Лэйвера Tennis World.