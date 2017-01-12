Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках с паралимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович провёл необычный для себя эксперимент, сыграв в теннис на инвалидных колясках с двукратным паралимпийским чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро Диланом Олкоттом, сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.
Сначала Джокович никак не мог приспособиться к новому способу игры в теннис, но при помощи Олкотта быстро освоился.
Теннис на инвалидных колясках — один из самых быстроразвивающихся видов паралимийского спорта.
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