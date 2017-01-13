Килдерри: конечно, я хочу, чтобы Федерер сыграл на Кубке Хопмана-2018

Директор Кубка Хопманасказал, что постарается добиться участия 17-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» швейцарцав соревнованиях 2018 года в Перте.«Конечно, я бы хотел, чтобы Роджер вернулся в Перт в 2018 году. Пока мы не обсуждали этот вопрос. Я подожду, пока что-то станет известно. Участие Федерера в Кубке Хопмана было большим обязательством для нас, но от этого выиграли все. И его игра, и его поведение были выдающимися. Понятно, почему его наследие настолько велико», — приводит слова Килдерри The Age.