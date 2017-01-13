С. Уильямс: ещё даже не начинала думать об организации свадьбы

Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс, объявившая в конце декабря 2016 года о помолвке с американским бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном, призналась, что пока не думала об организации свадьбы.
«Сейчас я полностью сосредоточена на победе на турнире серии «Большого шлема». Я сказала Алексису, что сейчас это моя главная цель. Честно говоря, я ещё даже не начинала думать об организации свадьбы. Я не чувствую разницы, а живу так, как жила и до помолвки», — приводит слова Уильямс-младшей TVNZ.