Павлюченкова: завоевать титул в паре тоже очень приятно

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы на турнире в Сиднее в парном разряде. В финале уроженка Самары в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла лидеров посева Саню Мирзу из Индии и Барбору Стрыцову из Чехии со счётом 6:4, 6:4.
«Это просто поразительно. Тимя более опытный игрок в парном разряде. Она завоевала много титулов и отлично выступала на турнирах „Большого шлема“. Я рада, потому что завоевать титул в паре тоже очень приятно. Кажется, мы сыграли очень хорошо вместе.
Мы просто вышли на корт и старались играть в свой теннис, диктовать условия и действовать так, как раньше. Как Тимя сказала, мы хотели насладиться игрой и не испытывали большого давления», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.