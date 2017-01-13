Бабош: начало нашего сотрудничества с Павлюченковой получилось многообещающим

Венгерка Тимя Бабош поделилась впечатлениями после победы на турнире в Сиднее в парном разряде. В финале она в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграла лидеров посева Саню Мирзу из Индии и Барбору Стрыцову из Чехии со счётом 6:4, 6:4.
«Думаю, мы сумели найти баланс. Это точно была прекрасная неделя. Мы обыграли несколько по-настоящему сильных дуэтов. В последних раундах мы победили лучшие пары мира. Начало нашего сотрудничества получилось многообещающим.
Я впервые решила сыграть здесь в одиночном разряде в этом году. В прошлый раз я выступила в Сиднее только в паре. Это прекрасный турнир. В целом Австралия — одна из моих любимых стран, если не самая любимая. Мне очень нравится здесь. Атмосфера просто прекрасна», — цитирует Бабош официальный сайт тура.