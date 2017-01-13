Янчук: Касаткина должна выиграть у Пэн Шуай, китаянок нужно укладывать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от жеребьёвки женского одиночного разряда Australian Open и оценил шансы российских теннисисток.
«В противостоянии Анастасия Павлюченкова — Евгения Родина у Анастасии шансов больше. Но не факт. Соотношение сил, на мой взгляд, 70 на 30 в пользу Павлюченковой.
Дарья Касаткина зарекомендовала себя хорошо. Должна выиграть у Пэн Шуай, китаянок нужно укладывать. Дарья всё-таки обязана оправдать своё имя и фамилию. Все мы знаем, что касатки — одни из самых сильных животных в морском мире. Так должно быть и на теннисном корте.
Ирина Хромачёва не так давно играет серьёзные турниры. Пока не показала никаких особых результатов. Но спортсменка молодая. С румынкой Сораной Кырстей, думаю, будет равный матч.
Веснина должна пройти дальше. Несмотря на то что она всё-таки парная спортсменка, хотелось бы, чтобы она повторила свои результаты и на этом турнире. Екатерина Макарова — более опытная спортсменка. Мы ждём от неё успехов, чтобы проявила себя. Пусть бьётся. Нашим спортсменкам будет довольно тяжело. Мы живём не в том континентальном и часовом поясе. Что касается девушек, думаю, мы должны увидеть как минимум одну в полуфинале», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2017 года. Матчи первого круга состоятся 16 -17 января.