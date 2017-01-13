Мертенс: я не ожидала, что выйду в финал в Хобарте, это большой сюрприз для меня

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы в полуфинале турнира в Хобарте над хорваткой Яной Фетт со счётом 6:4, 6:0 и оценила свою следующую соперницу — румынку Монику Никулеску.
«Ощущения восхитительные. Я не ожидала, что смогу выйти в финал. Это большой сюрприз для меня. Думаю, Моника — очень опытная теннисистка. Я с ней ранее не встречалась, так что посмотрим, как всё сложится. Она демонстрирует хороший теннис, отлично выполняет резаные удары с форхенда. Завтра увидим, как на игре скажется ветер», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.