Конта: довольна тем, как прогрессировала по ходу всего турнира

Британка(6) прокомментировала победу над полькой(2) в финале турнира в Сиднее.«В целом я довольна тем, как прогрессировала по ходу всего турнира. В каждом матче я играла всё более чётко, наигрывалась, как говорится. Я довольна тем, как сегодня сыграла. Я поддерживала высокий уровень во время матча, и Агнешке было трудно что-то поделать.Я уже дважды встречалась с Агой, поэтому знала, что для того, чтобы иметь шанс на победу, я должна играть так хорошо, как сыграла сегодня», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.