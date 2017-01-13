Радваньска: Йоханна с начала и до конца матча играла в невероятный теннис

Польская теннисистка(2) прокомментировала поражение от британки(6) в финале турнира в Сиднее со счётом 4:6, 2:6.«Йоханна сегодня с самого начала матча и до конца играла в невероятный теннис. Как правило, в таких случаях думаешь, что соперница не может весь матч так играть, что в паре геймов она сдаст и у вас появится возможность отыграться. Но Конта не сдала. Она отыграла весь матч агрессивно, почти не ошибалась, и я практически ничего не могла сделать», — приводит слова Радваньской официальный сайт турнира.