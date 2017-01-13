Эванс: Кузнецов совсем не случайно вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Британецпрокомментировал победу над россияниномв полуфинале турнира в Сиднее со счётом 6:2, 3:6, 6:3.“Он был под прессингом и начал довольно медленно. Мне быстро удалось завладеть инициативой, чтобы не создавать себе трудностей. Но во втором сете я понял, что он совсем не случайно вышел в полуфинал. Андрею удалось вернуться в игру, так что матч всё же получился для меня сложным.В финале против Жиля Мюллера у меня неплохие шансы, так как я довольно хорошо играю против левшей. Хотя из них он — один из лучших. Но своей подачи я не отдам. Я очень хорошо подаю на этой неделе», — приводит слова Эванса официальный сайт турнира.