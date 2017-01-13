Макинрой: призовые на турнирах «Большого шлема» нужно распределять равномернее

Известный в прошлом американский теннисистпрокомментировал распределение призового фонда на турнирах «Большого шлема».«На крупных турнирах призовой фонд вырос, особенно на турнирах «Большого шлема». Лучшие игроки, которые выигрывают турниры, зарабатывают значительно больше, чем те, которые доходят до третьего-четвёртого кругов. Конечно, Джокович и Серена заслуживают того, чтобы зарабатывать больше призовых, но я не считаю справедливым то, что они зарабатывают настолько больше.Мне кажется, что распределение призовых должно быть более равномерным – примерно как в гольфе. Сейчас на турнирах «Большого шлема» с каждым кругом призовые, по сути, удваиваются. Со стороны кажется: «Вау! Как много денег». На самом деле это не так уж и много денег, если вы сравните с тем, сколько игрок с таким же рейтингом зарабатывает в баскетболе, бейсболе, футболе или гольфе», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.