Кузнецова: в Мельбурне увели на допинг-контроль прямо с аккредитации

Российская теннисистка, которой на следующей неделе предстоит сыграть на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open, прокомментировала скандалы, связанные с обвинениями россиян в употреблении допинга и в махинациях с пробами.«Я про всё это, конечно, читаю, но сама напрямую не сталкивалась. В теннисе другая ситуация. Думаю, у нас очень чистый спорт. Мы постоянно сдаём допинг-пробы. Буквально на днях прилетела в Мельбурн, приехала получать аккредитацию, и прямо там, у стойки, меня встречает девушка – допинг-офицер с папкой – и говорит: «У вас выборочный контроль, надо сдать кровь. Прямо сейчас. Пойдёмте». Я, мягко говоря, удивилась. Не думала, что можно делать это так внезапно. Спросила только: «Можно хоть сумки в раздевалку занести?» Разрешили. Благо было время до начала тренировки – так-то у нас строго расписаны корты, кто когда может на них заниматься. В общем, отвели меня в комнату, сдала кровь. Там же встретила Карена Хачанова и многих иностранных ребят. Это к тому, что контроль в теннисе – жёсткий. И он приносит результаты. А чтобы косо на россиян смотрели… Такого нет. Мы все хорошо друг друга знаем, давно общаемся, все у всех на виду, ведь переодеваемся в одних раздевалках. В общем, всё нормально», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».