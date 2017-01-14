Кузнецова: статистика — интересная вещь, но она не поможет в следующем матче

Российская теннисистка, по ходу турнира в Сиднее одержавшая 602-ю победу в одиночном разряде (больше, чем у любой другой россиянки), прокомментировала значимость этого достижения в своей карьере.«Статистика – интересная вещь. Ее собирают, изучают, её любят болельщики. Но она не поможет тебе в следующем матче. Это просто цифры – и всё. Да, приятно осознавать, что выиграла больше 600 матчей за карьеру. Значит, было немало удачных дней! Но все они в прошлом, а я больше сосредоточена на будущем.Почти 900 встреч за карьеру. О чём думаю, когда вспоминаю об этом? О том, что я уже давно в Туре. Что у меня большой опыт. Но главное – что я до сих пор не устала от тенниса, всё ещё получаю большое удовольствие, выходя на корт, и хочу продолжать играть. Это самое важное.Какие из матчей запомнились больше всего? Много хороших было. Из приятных победные финалы на турнирах «Большого шлема». Так вышло, что оба раза играла с нашими девочками – в Нью-Йорке в 2004-м против Лены Дементьевой, в Париже в 2009-м – против Динары Сафиной. Были и другие незабываемые встречи — как здесь, в Мельбурне, против Франчески Скьявоне в 2011-м, когда мы под жутким пеклом играли 4 часа 44 минуты. У меня тогда было много матчболов, но в итоге победить не смогла… Или с Сереной Уильямс – опять же на Australian Open, в 2009-м. Я тогда взяла первый сет, подавала на матч, а потом из-за жары – первый раз в истории турнира – встречу прервали, чтобы закрыть крышу над центральным кортом. Пауза тогда пошла Серене на пользу — ей под открытым небом было куда тяжелее, чем мне. В итоге всё перевернулось, и я тогда уступила, а Уильямс потом стала чемпионкой. Мне казалось, это так несправедливо, но моего мнения никто не спрашивал. А у Серены я потом взяла реванш — в Париже в том же году. И тоже потом завоевала титул», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».