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Матковски и Куреши выиграли турнир в Окленде в паре

14 января 2017, суббота. 03:46. Теннис
Поляк Марцин Матковски и теннисист из Пакистана Айсам-Уль-Хак Куреши (4) стали победителями турнира в Окленде в парном разряде. В финале они обыграли израильтянина Джонатана Эрлиха и американца Скотта Липски со счётом 1:6, 6:2, [10:3].

Поединок длился 61 минуту. Матковски и Куреши не подали ни одного эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта. На счету Эрлиха и Липски 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 35-летнего Матковски это 18-й титул в парном разряде за карьеру, для 36-летнего Куреши — 12-й.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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14 января 2017, суббота
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