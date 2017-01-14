Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open

Россиянин Евгений Донской (11) не смог пробиться в основную сетку Australian Open — 2017. В решающем квалификационном раунде он уступил американцу Ноа Рубину — 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 62 минуты. На счету Донского 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Рубин подал навылет 3 раза и реализовал 3 брейковых шанса из 8.
Добавим, что в третий отборочный раунд Australian Open пробился ещё один россиянин — Андрей Рублёв. За выход в основную сетку он играет с канадцем Петером Полански.