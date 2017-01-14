Вихлянцева преодолела квалификацию Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (13) сыграет в основной сетке Australian Open — 2017. В финале квалификации она обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову — 6:2, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 16 минут. На счету Вихлянцевой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Шарипова ни разу не подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 9.
Ранее в основную сетку Australian Open пробилась ещё одна россиянка — Елизавета Куличкова.