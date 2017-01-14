Федерер: в этот раз я буду аутсайдером на Открытом чемпионате Австралии

17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о восстановлении после травм и настрое на Открытый чемпионат Австралии.
«12 месяцев назад я не сомневался, что выступлю в Мельбурне через год, потому что травма колена была не такая серьёзная, а вот после Уимблдона я действительно старался восстановиться к Открытому чемпионату Австралии и не был уверен, что это удастся. Думаю, я поступил правильно, не став форсировать восстановление, потому что я впервые столкнулся с этим и решил не торопиться. Главное, что я сейчас здесь и готов играть. Спасибо моей команде за помощь и поддержку. Где-то внутри я никогда не сомневался, что выступлю на Australian Open.
Я провёл много тренировок продолжительностью по 2,5-3 часа, так что чувствую, что готов к длинным матчам. Я не буду фаворитом, но в этом нет ничего страшного. Главное, я здоров и готов проводить несколько матчей из 4-5 сетов подряд. Конечно, если что-то беспокоит и играешь через боль, то это не весело, но сейчас всё хорошо. В этот раз я явный аутсайдер», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.