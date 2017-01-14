Мертенс: сбылась мечта, мне трудно подобрать слова

Бельгийка Элисе Мертенс, разгромившая в финале турнира в Хобарте румынку Монику Никулеску со счётом 6:3, 6:1, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.
«Мне трудно найти слова, чтобы описать свои чувства. Это невероятно, мечта сбылась! Я играла очень хорошо, сохраняла спокойствие, допускала мало ошибок, здорово подавала и использовала свои шансы, когда они возникали. Против Моники играть очень тяжело, поэтому я не ожидала победы, но настраивалась показать свой лучший теннис», — приводит слова Мертенс официальный сайт турнира.