Радваньска: надеюсь, сделаю шаг вперёд и дойду до финала Australian Open

Третья ракетка мира полька Агнешка Радваньска рассказала о своих ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии, в первом круге которого она сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой.
«Я чувствую себя очень хорошо. Здорово, что в начале сезона провела несколько матчей, хотя, конечно, всегда обидно проигрывать в финалах. Надеюсь, я продолжу показывать хороший теннис и в Мельбурне. Жеребьёвка получилась трудной для меня. Цветана очень сильна и опытна, мы провели с ней много тяжёлых матчей в прошлом. У меня есть пара дней, чтобы потренироваться, приспособиться к корту и условиям игры здесь.
Мне нравится Австралия, нравится играть здесь. Я дважды доходила до полуфинала Australian Open и показывала здесь хороший теннис. Надеюсь, я смогу сделать ещё один шаг и дойти до финала», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.