Маррей: хотел бы, чтобы межсезонье было на пару недель дольше

Первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, в каком состоянии подходит к старту Открытого чемпионата Австралии, где впервые в карьере выступит на турнире серии «Большого шлема» в качестве первого сеяного.
«На самом деле, я не чувствую никакой разницы по сравнению с предыдущими турнирами. Мне бы хотелось, чтобы межсезонье было на пару недель дольше, но всё-таки я успел и отдохнуть, и как следует подготовиться, так что сейчас чувствую себя отлично. В Майами я тренировался с отличными игроками, а на турнире в Дохе показал хороший теннис, особенно в последних матчах. Поэтому настрой у меня хороший.
Пока я не заметил, что игроки настраиваются на матчи со мной по-другому, потому что я стал первой ракеткой мира. Я завоевал это место только в самой концовке сезона, так что был первым только в Дохе. Не знаю, изменится ли что-то в этом плане дальше, но пока всё так же, как прежде», — приводит слова Маррея официальный сайт Australian Open.