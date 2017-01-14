Кирьос: колено ещё беспокоит, но боль терпима

Австралиец Ник Кирьос рассказал о восстановлении после травмы колена, полученной на Кубке Хопмана, а также поделился настроем на Открытый чемпионат Австралии.
«Я добился большого прогресса в плане лечения колена. У меня уже было несколько сеансов терапии, и завтра предстоит ещё один. Конечно, мне нужна игровая практика, чтобы проверить своё состояние. Ещё ощущается некоторая боль, но она терпима.
Я хорошо играл в конце прошлого сезона, поднялся в рейтинге и был вознаграждён хорошей сеткой. Конечно, в свой хороший день любой теннисист может победить любого, но в целом жеребьёвка сложилась хорошо для меня», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.