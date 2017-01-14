Джокович: в межсезонье я много работал, чтобы прийти в правильное состояние

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от защиты титула на Открытом чемпионате Австралии.
«В межсезонье я, как и большинство игроков, упорно работал, чтобы прийти в правильное умственное и физическое состояние. Турнир в Дохе получился отличным для меня, учитывая хороший поединок с Вердаско и битву с Марреем в финале, так что я не мог бы мечтать о лучшем начале сезона. Я провёл много матчей и прибыл в Мельбурн с желанием соревноваться.
Что касается матча с Вердаско, то он здорово играет и борется до конца на любом покрытии. В свой хороший день он способен победить любого игрока. Он уже обыгрывал практически всех топ-игроков и много раз играл на центральном корте, так что не будет испытывать давления. Я буду стараться играть максимально хорошо, но нет сомнений, что будет непросто», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.