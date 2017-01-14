Вавринка: до матча с Кирьосом ещё очень далеко, я сосредоточен на первой встрече

Четвёртая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка рассказал о настрое на Открытый чемпионат Австралии, а также возможной встрече с австралийцем Ником Кирьосом в четвёртом круге.
«Я готов к началу турнира и с нетерпением ждал старта сезона. Уже в первом круге мне предстоит встреча с трудным соперником — Мартином Клижаном. Последний раз мы играли с ним несколько лет назад, но знаю, что он очень опасен.
Что касается возможного матча с Кирьосом, то до него ещё очень далеко. И мне, и ему надо выиграть по три поединка, а это очень тяжело на таком уровне. Надо сосредоточиться на первой встрече, иначе не будет ни второй, ни последующих», — приводит слова Вавринки официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.