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Вавринка: до матча с Кирьосом ещё очень далеко, я сосредоточен на первой встрече

14 января 2017, суббота. 16:19. Теннис
Четвёртая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка рассказал о настрое на Открытый чемпионат Австралии, а также возможной встрече с австралийцем Ником Кирьосом в четвёртом круге.

«Я готов к началу турнира и с нетерпением ждал старта сезона. Уже в первом круге мне предстоит встреча с трудным соперником — Мартином Клижаном. Последний раз мы играли с ним несколько лет назад, но знаю, что он очень опасен.

Что касается возможного матча с Кирьосом, то до него ещё очень далеко. И мне, и ему надо выиграть по три поединка, а это очень тяжело на таком уровне. Надо сосредоточиться на первой встрече, иначе не будет ни второй, ни последующих», — приводит слова Вавринки официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.
Источник: Australian Open Сообщить об ошибке
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Станислас Вавринка
Новости. Теннис
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