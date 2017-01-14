Томич: Беллуччи — непростой соперник, но я подхожу к этому матчу во всеоружии

Австралиец, который в первом круге Australian Open сыграет с бразильцем Томасом Беллуччи, оценил свою готовность к старту в Мельбурне.«Я много и успешно тренировался и провёл немало выставочных матчей. Для меня было важно получить побольше игровой практики, а то, как я сыграл эти матчи, не имеет значения. Сейчас я уверен в себе.В первом круге у меня будет непростой соперник, но я подхожу к этому поединку во всеоружии. Он побеждал многих топ-игроков, выиграл несколько турниров ATP. Я считаю, что на грунте он входит в число 10 или 15 лучших игроков мира. Но и на харде он опасен, если поймает свою игру, так что мне важно сразу включиться в матч», — приводит слова Томича официальный сайт турнира.