Нисикори: от выступления в Мельбурне будет зависеть моя уверенность в себе

Японец Кей Нисикори, открывающий Australian Open поединком с россиянином Андреем Кузнецовым и оказавшийся в одной четверти сетки с Энди Марреем и Роджером Федерером, поделился ожиданиями от соревнований в Мельбурне.
«На прошлой неделе я отлично выступил в Брисбене, впервые вышел там в финал. Я очень доволен тем, как начал сезон. Посмотрим, как всё сложится на Australian Open. Я не хочу заглядывать далеко по сетке, буду играть матч за матчем.
Физически я в порядке. Я хорошо провёл межсезонье, немало отдохнул перед тем, как начать тренироваться. При этом важно хорошо выступить в Мельбурне, от этого будет зависеть моя уверенность в себе в ближайшие недели», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.