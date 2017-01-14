Нисикори: от выступления в Мельбурне будет зависеть моя уверенность в себе

Японец, открывающий Australian Open поединком с россияниноми оказавшийся в одной четверти сетки с, поделился ожиданиями от соревнований в Мельбурне.«На прошлой неделе я отлично выступил в Брисбене, впервые вышел там в финал. Я очень доволен тем, как начал сезон. Посмотрим, как всё сложится на Australian Open. Я не хочу заглядывать далеко по сетке, буду играть матч за матчем.Физически я в порядке. Я хорошо провёл межсезонье, немало отдохнул перед тем, как начать тренироваться. При этом важно хорошо выступить в Мельбурне, от этого будет зависеть моя уверенность в себе в ближайшие недели», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.