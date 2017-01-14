Раонич: чтобы побеждать Маррея и Джоковича, нужно чаще идти к сетке

Канадецв преддверии старта Australian Open рассказал, почему решил начать работать с голландцем, который в своё время славился хорошей игрой у сетки.«Почему я начал работать с Рихардом Крайчеком? Я посчитал, что сейчас подходящее время для такого решения. Мне нужно продолжать прогрессировать и как-то противостоять этим двум парням, которые великолепно двигаются по корту (очевидно, имеются в виду Энди Маррей и Новак Джокович. — Прим. ред.). Вряд ли я смогу стать лучшим теннисистом в мире по уровню игры на задней линии, так что, чтобы побеждать их, нужно чаще идти вперёд. Я хочу улучшить этот элемент игры.Я уверен, что рано или поздно смогу обогнать Новака и Энди, но на это потребуется время. Сейчас они намного опережают всех и по очкам, и по результатам», — цитирует Раонича официальный сайт турнира.