Мугуруса: надеюсь, смогу играть на лучшем уровне дольше, чем в прошлом году

Испанка, действующая чемпионка «Ролан Гаррос», оценила свою готовность к первому в сезоне турниру «Большого шлема».«Я не чувствую большой разницы по сравнению с концовкой прошлого сезона. Конечно, был перерыв, и сейчас, можно сказать, новый старт. Я очень мотивирована. Надеюсь, я смогу играть на своём лучшем уровне на протяжении большего количества недель, чем в прошлом году.Думаю, я хорошо подготовилась в это межсезонье. Мы концентрировались на работе над слабыми точками моего тела, над тем, чтобы избегать травм. Кроме того, я провела много времени на корте. Но ничего необычного не было», — цитирует Мугурусу официальный сайт турнира.