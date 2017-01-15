Кар. Плишкова: честно говоря, я обошлась бы без внимания болельщиков на улице

Чешкаоценила корты на Australian Open и рассказала о внимании со стороны болельщиков.«После Брисбена я отдохнула всего два дня, после чего регулярно тренировалась в Мельбурне. Я была готова стартовать и в понедельник, но вторник, так вторник.Что касается кортов, то внешние корты достаточно быстрые. Покрытие на главных аренах медленнее, но всё равно у него неплохая скорость. В целом корты мне нравятся.Изменилась ли моя жизнь в Чехии после выхода в финал US Open? Не очень сильно. Скорее она изменилась после победы в финале Кубка Федерации. В Чехии это едва ли не главный турнир. Конечно, сейчас время от времени люди узнают меня на улице. Честно говоря, я вполне обошлась бы без этого. Не то чтобы это меня раздражало, и в любом случае я ничего не могу с этим поделать, но я точно не испытываю необходимости в таком внимании», — приводит слова Плишковой официальный сайт турнира.