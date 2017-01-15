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Павлюченкова и Бабош сыграют с сёстрами Уильямс в первом круге Australian Open

15 января 2017, воскресенье. 09:57. Теннис
В Мельбурне прошла жеребьёвка парного разряда Открытого чемпионата Австралии. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова в первом круге сыграют с японками Шука Аойямой и Макото Ниномией.

Australian Open. Женщины. Парный разряд. Жеребьёвка
Елена Веснина/Екатерина Макарова (Россия) (3) — Шука Аойяма/Макото Ниномийя (Япония).
Анастасия Павлюченкова/Тимя Бабош (Россия/Венгрия) — Серена Уильямс/Винус Уильямс (США, 15).
Дарья Касаткина/Дарья Гаврилова (Россия/Австралия) — Сара Эррани/Кирстен Флипкенс (Италия/Бельгия).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина
Новости. Теннис
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13 января 2017, пятница
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