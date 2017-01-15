Медведев занимает 4-е место в чемпионской гонке АТР, Кузнецов — 32-й

В новой версии чемпионской гонки ATP от 16 января россиянин Даниил Медведев опустился на шестую позицию, а Андрей Кузнецов расположился на 32-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 января
1. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 250.
1. Григор Димитров (Болгария) — 250.
1. Новак Джокович (Сербия) — 250.
1. Джек Сок (США) — 250…
5. Жиль Мюллер (Люксембург) — 250.
6 (4). Даниил Медведев (Россия) — 190.
7 (5). Лука Ванни (Италия) — 180.
8 (21). Дуди Села (Израиль) — 170.
9 (30). Янко Типсаревич (Сербия) — 160.
10 (401). Даниэль Эванс (Великобритания) — 157.
…
32. Андрей Кузнецов (Россия) — 90…
54 (43). Андрей Рублёв (Россия) — 65…
99 (81). Михаил Южный (Россия) — 45.