Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане. Карен Хачанов располагается на восьмой позиции.
Чемпионская гонка U21. 16 января
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 150.
2 (2). Омар Джасика (Австралия) — 48.
3 (3). Кристиан Гарин (Чили) — 44.
4 (4). Даниэль Альтмайер (Германия) — 32.
4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 32.
4 (4). Джаред Дональдсон (США) — 32.
7 (7). Алекс ди Минор (Австралия) — 32.
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 20.
9 (9). Майкл Ммо (США) — 19.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 15.