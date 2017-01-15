Конта стала девятой ракеткой мира, опередив Кузнецову

В обновлённом рейтинге WТА от 16 января британка Йоханна Конта опередила россиянку Светлану Кузнецову и поднялась на девятую позицию.
Рейтинг WTA. 16 января
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 8875.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080.
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5420.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257.
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970.
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4865.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420.
8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4137.
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 4055.
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 3745.
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18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2229…
25 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1700…
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620…
34 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…
85 (84). Евгения Родина (Россия) — 756…
95 (92). Ирина Хромачёва (Россия) — 682.